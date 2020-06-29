وزير الصحة الأردني: فيروس كورونا "نشف ومات"

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، أنه لا توجد حالات داخل الأردن لفيروس كورونا المستجد في المملكة، مشيراً إلى ان الفيروس "نشف ومات".

وقال جابر في تصريحات لقناة المملكة المحلية يوم الأحد: "لا توجد حالات داخل الأردن، والانتقال الداخلي للفيروس بين الناس انتهى"، مشيرا إلى أن "الحالات التي كانت في بداية الأزمة انتهت".

وعن خضوع نائبين عراقيين للعلاج في الأردن نتيجة إصابتهما بالفيروس، قال إن "أحدهما جاء إلى المملكة في بعثة دبلوماسية، وبعد 5 أيام ظهرت لديه أعراض الفيروس، وقد أثبتت الفحوصات إصابته بالكورونا، ما تطلب عزل البناية التي يسكنها، وبعد 4 أيام اكتشفت إصابة زوجته وابنته، وهم جميعًا يتلقون العلاج في المستشفى".

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