البحرية المصرية تنقذ 6 صيادين بعد تعرّض زورقهم لحريق

المصدر: البيان الإلكتروني

واصلت القوات البحرية جهودها في دعم أعمال البحث والإنقاذ البحري على كل الاتجاهات الاستراتيجية بالسواحل المصرية، حيث نجحت العناصر المكلفة بتأمين نطاق قاعدة السويس البحرية في إنقاذ زورق صيد يدعى «الملكة فريدة»، وعلى متنه 6 أفراد بعد تعرض الزورق لحريق.

جاء ذلك حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

وكانت قاعدة السويس البحرية تلقت إشارة استغاثة، تُفيد بتعرض زورق الصيد لحريق، وعلى الفور صدرت الأوامر من قيادة القوات البحرية بدفع عدد 2 وحدة بحرية من قاعدة السويس البحرية بأقصى سرعة إلى موقع الزورق المنكوب وتنفيذ أعمال النجدة والإنقاذ.

وقامت عناصر القوات البحرية بإخلاء الأفراد وتقديم الرعاية الطبية والإدارية اللازمة لهم، وجميعهم بحالة جيدة، واقتيد الزورق المنكوب إلى ميناء الصيادين حتى لا يؤثر على حركة الملاحة بمناطق الانتظار والممر الملاحي لقناة السويس، حسبما ذكرت "المصري اليوم".

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