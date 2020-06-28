انفجار صاروخ على بعد 500 متر من موكب الحريري في البقاع

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت قناة "الحدث" أنّه "خلال زيارة رئيس وزراء لبنان السابق سعد الحريرى، الأخيرة إلى البقاع قبل أسبوع، وبعد جولة له، وخلال عودته إلى بيروت، دوى انفجار في منطقة جبلية تقع أمنياً ضمن مسلك الموكب وتحديداً على بعد 500 متر منه".

وأوضحت القناة أنّ "موكب الحريري أكمل طريقه إلى بيروت عند انفجار الصاروخ، في حين استنفرت الأجهزة الأمنية وعملت على تمشيط المحيط وعثرت على بقايا صاروخ، ولكنها أبقت المعلومات طي الكتمان".

وذكرت أنّ "الأجهزة تبحث إذا كان مصدر الصاروخ طائرة من دون طيار أو من قاعدة أرضية، إضافة لمعرفة نوع الصاروخ وعياره".

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