مقتل جندي تركي بمواجهات في العراق

المصدر: أنقرة- وكالات

قُتل جندي تركي، اليوم الأحد، في شمالي العراق، في مواجهات مع عناصر حزب العمال الكردستاني، كما أعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان. وجاء في البيان، أن الجندي قُتل «في اشتباكات مع إرهابيين، في إطار عملية مخالب النمر»، بدون أن يوضح أين وقعت المواجهات.



وفي 17 يونيو الجاري، شنت تركيا عملية «مخالب النمر»، على مقاتلي حزب العمال الكردستاني، الذي لديه قواعد ومعسكرات تدريب في كردستان العراق.



ورغم احتجاجات السلطات العراقية، تواصل تركيا هجومها على حزب العمال. وقُتل خمسة مدنيين على الأقل في هذه العمليات في كردستان العراق، في حين أعلنت أنقرة مقتل اثنين من جنودها.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز