انخفاض عدد الحالات الحرجة المصابة بكورونا في السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

‏انخفض في المملكة العربية السعودية مؤشر الحالات الحرجة بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد _19" 6 حالات إلى 2277 حالة، بعدما كان أمس 2283 حالة.

وقال العبدالعالي المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية في الإحاطة الإعلامية الدورية: "في الأيام الأخيرة نلاحظ ارتفاعاً قليلاً في منحنى نمو العدوى؛ مما يدعونا إلى الحذر أكثر".

وأشار إلى أن الحالات الحرجة ما بين 2000 إلى 2500 حالة، وهي أعداد مرتفعة، لكنها في حدود، ويبدو أنها تستقر حاليًا، ونراقبها بشكل يومي.

وسجلت المملكة اليوم 3,989 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتعافي 2,627 حالة، ووفاة 40 حالة.

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