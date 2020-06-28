عالم فيروسات مصري: لا دليل على أن «كورونا» قد ضعف

قال عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي المصري، عادل خطاب، إنه لا توجد حقيقة علمية واحدة حتى اليوم، تثبت أن فيروس «كورونا» قد ضعف.

وأضاف خطاب، وهو أيضاً أستاذ طب متخصص في الصدر وجهاز التنفس، في حديث لقناة «DMC» نشره موقع «اليوم السابع»، إن دول العالم أجمع بين شقي الرحى، بين وجود الفيروس من جهة، والعمل على دفع عجلة الاقتصاد من جهة أخرى.

وأوضح أن الأمر المسلم به هو استمرار وجود الفيروس، وهناك احتمالية كبيرة لعودته في شكل موجة ثانية في الخريف أو الشتاء المقبل.

وقال إنه يجب عدم الخروج من المنزل من دون ارتداء الكمامة، وكذلك أيضاً لا بد من تطبيق التباعد الاجتماعي قدر الإمكان، وغسل الأيدي باستمرار، مشيراً إلى أنه لا يجب التهاون أو التهويل بشأن الفيروس.

وأكد خطاب أن مياه البحر أو حمامات السباحة لا تنقل العدوى، ولكن الذي ينقل العدوى هو التجمعات. ولفت الخبير إلى أن الحمل هو من عوامل الخطورة، ولم يثبت حتى الآن أن الجنين يصاب بالفيروس عن طريق الدم، ولكن من الممكن أن ينتقل الفيروس له بعد الولادة عن طريق الرضاعة أو التنفس.

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