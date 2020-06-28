لم يكترث للتحذيرات.. شاب سعودي ينقل عدوى كورونا لزوجته وطفليه

المصدر: البيان الإلكتروني

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، خلال إحاطته الإعلامية اليوم الخاصة بفيروس كورونا في المملكة، إن رب اسرة تجاهل جميع التحذيرات الوقائية وتسبب بنقل الفيروس إلى اهله.

وأوضح العبدالعالي إن السبب الرئيسي لنقل العدوى جاء بسبب زيارته المتكررة لأصدقائه، ودون التقيد بالإجراءات الوقائية اكتسب شاب العدوى دون أعراض ونقلها لزوجته وطفليه.

ويذكر أن السعودية سجلت اليوم 3,989 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتعافي 2,627 حالة، ووفاة 40 حالة.

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