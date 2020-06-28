3,989 إصابة جديدة بالسعودية والصحة تحذر من ارتفاع معدل عدوى كورونا في المملكة

المصدر: البيان الإلكتروني

حذَّر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، خلال إحاطته الإعلامية اليوم الخاصة بفيروس كورونا في المملكة من ارتفاع نمو العدوى بين الناس.

وقال العبدالعالي: "في الأيام الأخيرة نلاحظ ارتفاعاً قليلاً في منحنى نمو العدوى؛ مما يدعونا إلى الحذر أكثر".

وأشار إلى أن الحالات الحرجة ما بين 2000 إلى 2500 حالة، وهي أعداد مرتفعة، لكنها في حدود، ويبدو أنها تستقر حاليًا، ونراقبها بشكل يومي.

وسجلت المملكة اليوم 3,989 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتعافي 2,627 حالة، ووفاة 40 حالة.

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