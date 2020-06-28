إهمال سيدة ينقل عدوى كورونا إلى 21 فرداً من أسرتها بالسعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

تسببت سيدة مصابة بفيروس كورونا في نقل العدوى إلى 21 فردا من أسرتها، من ضمنهم كبار في السن بالسعودية.

وأعلنت وزارة الصحة في المملكة أمس تسجيل 3927 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 1657 حالة، و37 وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في المملكة 178,504 حالات، منها 54,865 حالة نشطة، بينها 2283 حالة حرجة، مبينة أن عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية كان سببا في نقل العدوى من سيدة مصابة إلى 21 فردا من أسرتها، من ضمنهم كبار في السن بحسب صحيفة عكاظ.

المدن الأعلى تسجيلا للحالات

535 الهفوف

408 مكة المكرمة

399 الدمام

234 أبها

209 خميس مشيط

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