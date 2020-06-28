6 مدن سعودية تسجل 50 % من إصابات «كورونا» الجديدة

المصدر: البيان الإلكتروني

شكلت 6 مدن سعودية أكثر من 50.6 في المائة من حالات الإصابة الجديدة بالفيروس، بينما توزعت الإصابات بـ119 مدينة ومحافظة في مختلف مناطق البلاد

وأعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 3927 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات في البلاد إلى 178504 حالات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 54865 حالة، منها 2283 حالة حرجة في العنايات المركزة. ورصدت وزارة الصحة 21 إصابة في أسرة واحدة، ضمنهم كبار سن، تسببت بها سيدة حاملة للفيروس في أثناء زيارة عائلية، في حين سجلت السعودية أمس 1657 حالة شفاء من الفيروس، لترتفع حالات الشفاء في البلاد إلى 122128 حالة، بينما تم تسجيل 37 حالة وفاة كان بينهم الزميل المصور الصحافي أحمد فتحي، ليصبح إجمالي الوفيات 1511 حالة وفاة.

وشكلت 6 مدن سعودية أكثر من 50.6 في المائة من حالات الإصابة الجديدة بالفيروس بحسب صحيفة الشرق الأوسط، بينما توزعت الإصابات بـ119 مدينة ومحافظة في مختلف مناطق البلاد، وتقدمت الهفوف كأكثر المدن تسجيلاً للإصابات بـ535 إصابة، تلتها مكة المكرمة بـ408 إصابات، والدمام 399 إصابة، وأبها 234 إصابة، وخميس مشيط بـ209 إصابات، والطائف بـ203 إصابات.

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