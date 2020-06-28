مصر : أنتجنا من عقار ريمديسيفير ما يكفى جميع مصابي كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في مصر، بدأنا تصنيع عقار ريمديسيفير داخل مصر وما تم تصنيعه يكفي جميع المصابين وإنه لا نريد الحظر الكامل ولكن يجب الوعي واتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كامل، والمواطنون فهموا خطورة الفيروس كونه سريع الانتشار ويستطيع نشر العدوى لعدة أشخاص.

وأكمل حسني، خلال حوار مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج الحياة اليوم، المذاع عبر فضائية الحياة وفق صحيفة اليوم السابع: "ليس كل حالة تعالج بنفس الأدوية"، موضحاً أن هناك استجابة من المرضي أسرع تجاه بعض الأدوية، كما أن هناك جهودا حثيثة من الدولة لدواء ريمديسيفير حتي تم بدء تصنيعه.

وأكمل حسام حسني أن عقار ريمديسيفير في إطار الدراسة، وليس هناك استجابة لجميع المرضي من العقار، موضحاً أنه يتم إعطاؤه عن طريق الحقن الوريدي ولا يصلح معه العزل المنزلي، ويتم إعطاؤه للحالات شديدة الخطورة والحرجة، قائلا: "الدواء بدأنا تصنيعه داخل مصر وما تم تصنيعه يكفي جميع المصابين داخل مصر".

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت اليوم، السبت، عن خروج 403 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 17140 حالة حتى اليوم.



وأوضحت أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 18658 حالة، من ضمنهم الـ 17140 متعافيًا.



وأضافت أنه تم تسجيل 1168 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 88 حالة جديدة.

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