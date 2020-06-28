الأكراد يدعون لوحدة الشعوب ضد الغزو التركي

المصدر: (أربيل - البيان، وكالات)

دعا الأكراد الذين يحاربون التوغل التركي في العراق وسوريا، شعوب ودول المنطقة إلى توحيد الجهود للتصدي للغزو التركي وتصعيد المقاومة ضد هذا الاحتلال.

وأشارت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لمنظومة المجتمع الكردستاني إلى سعي الدولة التركية إلى فرض سيطرتها على الجغرافيا التي رزحت تحت الاحتلال العثماني وإعادة احتلالها، من خلال هجماتها، وقالت: إن ما قاله وزير الخارجية المصري الأسبق، عمرو موسى، عن معاداة تركيا للعرب ومهاجمتها للدول العربية، مهم جداً من ناحية فضح سياسة الدولة التركية.

وأكد البيان أن دمج ثقافة الهيمنة العثمانية مع مفهوم الدولة القومية التركية يشكّل قوّة عدوانية خطيرة ضد شعوب المنطقة، وشددت المنظمة الكردستانية على أن وحدة نضال شعوب المنطقة في مواجهة الدولة التركية ضرورة تاريخية.

وشهدت مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، تظاهرة، شارك فيها مئات النساء، نددت باستهداف الاحتلال التركي، وقدّمت عريضة لقوات التحالف الدولي، ذكر فيها المنظمون تفاصيل المجزرة التي ارتكبتها تركيا بحق النساء في مدينة كوباني الأسبوع الماضي، وذهب ضحيتها أربعة نساء، خلال قصف جوي تركي عشوائي على قرية حلنج شمالي سوريا.

في مدينة عفرين المحتلة من قبل الجيش التركي ومرتزقته، دعت الإدارة الذاتية للمدينة، إلى مزيد من المقاومة والنضال، حتى تحرير كامل الأراضي السورية من الاحتلال التركي، فيما نددت بالصمت الدولي حيال الجرائم التركية.

في مدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق، نظمت فعاليات سياسية، وقفة احتجاجية ضد الهجمات التركية، ودعت العالم إلى وضع حد للإرهاب التركي، ومشروعها التوسعي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز