البرهان: تحقيق السلام في السودان أولوية قصوى

المصدر: (الخرطوم - وكالات)

شدّد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أمس، على الإرادة القوية للحكومة الانتقالية لتحقيق السلام باعتباره أولوية قصوى.

وأعرب البرهان عن استعداد مؤسسات الفترة الانتقالية لمعالجة كل الإشكاليات التي تواجه مسيرة التفاوض، وذلك خلال لقائه وفد الوساطة الجنوبية برئاسة المستشار الأمني لرئيس دولة جنوب السودان، توت قلواك.

كما شهد اللقاء مشاركة ممثلين عن حركة العدل والمساواة و«الحركة الشعبية شمال» جناح عقار و«حركة تحرير السودان».

بدوره، أوضح مقرر الوساطة الجنوبية ضيو مطوك، أن الوفد قدم لرئيس مجلس السيادة، إفادة حول مفاوضات السلام التي استضافتها جوبا وبعض العقبات التي واجهتها.

وأشار مطوك، إلى أنّ وفد الوساطة وحركات الكفاح المسلح، توصلوا خلال لقاءاتهم برئيس مجلس السيادة ونائبه الأول، ورئيس مجلس الوزراء، والوفد الحكومي المفاوض، إلى نتائج طيبة، مؤكّداً استعداد دولة جنوب السودان، إيصال سفينة السلام في السودان إلى نهاياتها.

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