صالح إلى موسكو وروسيا تتبنى «إعلان القاهرة»

المصدر: (بنغازي - البيان)

ينتظر أن يغادر رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إلى موسكو مطلع يوليو المقبل، في زيارة رسمية تلبية لدعوة من الحكومة الروسية. وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي أحميدة حومة، إن صالح والوفد المرافق سيبحثون إعلان مبادرة القاهرة ومخرجات مؤتمر برلين، إلى جانب قضايا أخرى، مشيراً إلى أن المحادثات المرتقبة ستتطرق أيضاً لمبادرة رئيس مجلس النواب في محاولة للدفع باتجاه وقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية.

وتأتي زيارة صالح إلى موسكو في ظل دعم روسي كامل لمبادرة القاهرة، حيث قالت الخارجية الروسية إن مبادرة السلام المصرية الجديدة في ليبيا يجب أن تكون المنتدى الرئيسي لتقرير مستقبل البلاد. ووصفت موسكو المبادرة بأنها شاملة، ويمكن أن تكون بمثابة أساس لمفاوضات طال انتظارها بين الطرفين المتناحرين في ليبيا.

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