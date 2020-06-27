السعودية : رصد 3 قوارب إيرانية بعد دخولها مياه المملكة وإجبارها على العودة

المصدر: البيان الإلكتروني



صرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود بالمملكة العربية السعودية ، أنه عند الساعة 18.30 من يوم الخميس الموافق 4/ 11/ 1441هـ ، رصدت دوريات حرس الحدود البحرية ثلاثة قوارب إيرانية بعد دخولها المياه السعودية، حيث تم على الفور متابعتها وتوجيه إنذارات متكررة إليها بالتوقف، إلا أنها رفضت التجاوب. ووفقاً للإجراءات المتبعة في هذه الحالات التي يتم فيها رفض التوقف، فقد تم التعامل مع تلك القوارب ، وذلك بإطلاق طلقات تحذيرية، مما نتج عن ذلك إجبارها على إعادة إدراجها بحسب صحيفة الرياض.

وأوضح المتحدث أن حرس الحدود يؤكد أنه لن يسمح بأي تجاوزات في مياه المملكة.

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