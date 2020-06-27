بكورونا..توفيت بعد زوجها الطبيب بـ3 أيام

المصدر: البيان الإلكتروني

توفيت زوجة الدكتور محمد توفيق ابو لبن نائب مدير مستشفي بلبيس العام بمستشفى العزل بجامعة الزقازيق بمصر بعد 3 ايام فقط من وفاة زوجها متأثرا بإصابته بكورونا التى اكتشفت قبل أسبوع.

وكان الطبيب المذكور توفي يوم الاربعاء الماضي جراء إصابته بفيروس كورونا وفق موقع فيتو ونعت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية في بيان لها الطبيب والذى كان ضمن افراد الطاقم الطبي بمستشفي عزل بلبيس، داعية الله عز وجل أن يغفر له وأن يلهم أهله الصبر والسلوان وأن يتقبله بين الشهداء .

وكانت المديرية نعت منذ نحو اسبوع الفقيد جمال فتحي محمد عبد الهادي عز موظف الحضور والانصراف بالديوان وذلك إثر إصابته بفيروس كورونا ، داعية الله عز وجل أن يغفر له وأن يلهم أهله الصبر والسلوان وأن يتقبله بين الشهداء.

وأعلن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة عن خروج 77 حالة شفاء جديدة بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" من مستشفيات العزل ليصل بذلك إجمالي حالات الشفاء إلى 1716حالة بالمحافظة.

كما نعت نقابة الأطباء الطبيب الشاب محمد يحيى عبدالحميد دفعة 2018 جامعة الزقازيق والذي وافته المنية إثر اصابنه بأزمة قلبية مفاجئة.

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