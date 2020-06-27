تدمير مسيّرة حوثية.. والميليشيا تستهدف مستشفى في تعز

المصدر: عدن- البيان، وكالات

أعلنت القوات اليمنية المشتركة، مساء اليوم، إسقاط طائرة مسيّرة بدون طيار أطلقتها ميليشيا الحوثي جنوب مدينة الحديدة، غربي البلاد، فيما تم إحباط محاولة تسلل لعناصر الميليشيا، شمال غرب مدينة تعز.



وقالت القوات المشتركة، في بيان، إنها رصدت طائرة مسيّرة لميليشيا الحوثي كانت تحلّق فوق سماء مدينة الدريهمي جنوب الحديدة، قبل أن يتم استهدافها وإسقاطها بسلاح مناسب، لم يتم الكشف عنه. وأشار البيان، إلى أن الميليشيا الحوثية، تواصل خروقاتها المستمرة للهدنة الأممية منذ توقيع اتفاق ستوكهولم، بهدف القضاء على مساعي السلام.



وفي السياق ذاته، تمكنت قوات الجيش اليمني، من إحباط محاولة تسلل شنتها الميليشيا الحوثية على عدد من المواقع شمال غرب مدينة تعز.



وقال مصدر عسكري، إن الميليشيا الحوثية حاولت التسلل إلى مواقع الدفاع الجوي، وذلك تحت غطاء ناري مكثف، لكنه تم إحباط محاولة تقدمهم بعد تكبيدهم عدداً من القتلى والجرحى.



بالمقابل، قالت مصادر طبية في مدينة تعز، إن جرحى من مرضى الجذام سقطوا الليلة قبل الماضية جراء قصف شنته ميليشيا الحوثي.



وذكرت المصادر أن 3 من مرضى الجذام جرحوا بالقصف الحوثي الذي طال مستشفى الجذام بمدينة النور غرب تعز.



وأكدت المصادر أن ميليشيا الحوثي أطلقت عدداً من القذائف باتجاه المناطق السكنية غرب المدينة، بينها قذائف أُطلقت باتجاه المستشفى.



وفي محافظة الضالع، قتل طفلان، اليوم أيضاً، جراء انفجار عبوة ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي في منطقة مريس شمال المحافظة، وفقاً لمصادر محلية.

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