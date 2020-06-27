سيدة سعودية تنقل كورونا لـ 21 فرداً من عائلتها

المصدر: البيان الإلكتروني

نشرت وزارة الصحة السعودية اليوم قصة إحدى الحالات التي نقلت العدوى لإحدى وعشرين فرداً من عائلتها.

وقالت الوزارة إن عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية كان سبباً في نقل العدوى من سيدة مصابة إلى 21 فرداً من أسرتها، من ضمنهم كبار في السن.

وقد أعلن اليوم السبت في السعودية تسجيل 37 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في المملكة إلى 1511 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم إلى تسجيل 3927 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 178504 حالات.

ولفتت إلى تسجيل 1657 حالات شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى122128.

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