محافظة عراقية تفرض حظراً للتجوال مدة أسبوع

المصدر: بغداد - وكالات

أعلن محافظ ديالى مثنى التميمي، اليوم السبت، فرض حظر شامل للتجوال في المحافظة مدة أسبوع، مؤكداً إلغاء كل الاستثناءات والإبقاء على استثناء الكوادر الصحية.



وقال مكتب التميمي، إن محافظ ديالى رئيس خلية الأزمة الحكومية مثنى التميمي عقد اجتماعاً استثنائياً لخلية الأزمة لمناقشة تطورات الموقف الوبائي لفيروس كورونا والسبل الكفيلة لمواجهة ارتفاع الإصابات وخاصة في الأيام الأخيرة وفق تقارير دائرة الصحة وحرصاً منه على مواجهة فيروس كورونا قرر فرض حظر شامل للتجوال مدة أسبوع يبدأ من 12 ظهر يوم غد الأحد ولغاية 5 من يوليو المقبل وسينظر به حسب متغيرات الموقف الصحي.



وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية أعلنت اليوم السبت تسجيل 2069 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 43262 حالة في جميع أنحاء البلاد، فضلاً عن تسجيل 101 حالة وفاة جديدة.



وبحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 1660 حالة، في حين وصل مجمل حالات الشفاء إلى 19938 بعد تسجيل 1079 حالة شفاء اليوم أيضاً.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز