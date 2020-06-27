الصحة السعودية تزف «بشرة خير» لسكان مدينة الرياض

المصدر: البيان الإلكتروني

زفت وزارة الصحة السعودية «بشرة خير» لسكان العاصمة الرياض عقب إعلانها يوم أمس الجمعة، انخفاض حالات كورونا المسجلة في المدينة إلى 217 إصابة فقط.

وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية فإن هذا العدد هو أقل رقم يومي بعد أن كانت تتربع على القائمة بوصفها أكثر المدن تسجيلاً للحالات خلال الفترة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اعتمادها دواء ديكساميثازون، وهو دواء من عائلة الكورتيزون، ليكون ضمن البروتوكول العلاجي لمرضى «كوفيد-19». وبدأت في إعطاء الدواء للمرضى المنومين في أجنحة المستشفيات وفي العنايات الحرجة والذين يحتاجون إلى أكسجين.

وأشارت «الصحة» إلى وجود دراسة كبيرة قائمة حاليا، ونشرت بعض نتائجها، بينت أن هذا الدواء يقلل من الوفيات لمرضى «كوفيد-19» المنومين في العناية المركزة ممن هم على أجهزة التنفس بمقدار 35%، كما أنه يقلل من وفيات المرضى الذين يستخدمون الأكسجين وليسوا على أجهزة تنفس بنسبة 20%.

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