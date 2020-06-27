للمرة الثانية.. إغلاق بيت لحم بسبب "كورونا"

المصدر: أ ف ب

أعلن محافظ بيت لحم، اليوم، إغلاقها 48 ساعة لمواجهة انتشار جديد لفيروس كورونا المستجد في المدينة السياحية في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح المحافظ كامل حميد، في بيان، أن "الإغلاق يشمل تعطيل جميع المؤسسات الرسمية والخاصة، ووقف جميع الأنشطة والفعاليات باستثناء الصحية منها، ومنع الخروج من بيت لحم أو الدخول اليها، ومنع الحركة الداخلية إلا في الحالات الطارئة والإنسانية".

وأضاف: "سيتم نشر الحواجز الأمنية واستنفار لجان الطوارئ لضمان تنفيذ (القرار) تحت طائلة المسؤولية".

وهي المرة الثانية التي تعلن فيها السلطة الفلسطينية إغلاق المدينة التي شهدت أول انتشار للفيروس في الأراضي الفلسطينية في الخامس من مارس الماضي، عقب نزول سياح يونانيين في أحد فنادقها.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم، 33 إصابة اضافية بالفيروس في بيت لحم من 67 اصابة في باقي مدن الضفة الغربية.

وأوضحت أن مجموع الإصابات التي سُجلت في الضفة الغربية حتى الآن تجاوز ألفاً، بينها حالتا وفاة و11 حالة في العناية الفائقة، ضمنها حالات من مدينة بيت لحم.

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