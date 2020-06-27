حملة تضامن واسعة مع "فتاة الحرس الملكي" في السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

أثار نشر صورة لفتاة سعودية بزي الحرس الوطني السعودي موجة من التضامن والفخر بين نشطاء مواقع التواصل في السعودية.

وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية فإن نشطاء مواقع التواصل تداولوا الصورة بكثافة خلال اليوم الماضيين تحت وسم «الحرس الملكي».

ووصفت الصورة بـ«صورة الموسم» وحصدت تعليقات إيجابية، مقرونة بعبارات الثناء والفخر بالمرأة السعودية التي أصبحت تلعب دوراً بارزاً إلى جانب الرجل في شتى ميادين العمل.

وأكد المغردون في "تويتر" رفضهم التقليل من قدرات ومكانة المرأة السعودية التي أثبتت وجودها محلياً وعالمياً.

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