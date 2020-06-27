نبأ سار من السعودية .. إصابات كورونا بالرياض تتراجع 90%

في نبأ سار وتماشياً مع الاجراءات الاحترازية العالية التي تتخذها المملكة العربية السعودية في مواجهة فيروس كورونا المستجد تراجعت نسبة الإصابة بفيروس "كورونا" في العاصمة السعودية الرياض 90 % بعد أن كانت تتربع على القائمة بوصفها أكثر المدن تسجيلاً للحالات طوال الفترة الماضية. وبدأت الحالات بالتراجع بشكل كبير وملحوظ منذ بداية شهر ذي القعدة الحالي بحسب صحيفة سبق.

وتفصيلاً، جاءت الأرقام على النحو الآتي:



1 ذي القعدة 438 حالة.

2 ذي القعدة 299 حالة

3 ذي القعدة 225 حالة

4 ذي القعدة 242حالة

5 ذي القعدة 217 حالة

وسجلت الرياض أعلى رقم إصابات بالفيروس في الخامس والعشرين من شوال الماضي بواقع 2371 حالة، فيما سجلت يوم أمس الجمعة أقل رقم يومي بـ217 حالة، أي إن التراجع وصل إلى ما نسبته 90 % تقريبًا.

واقترب عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الرياض من الـ44977 حالة حتى الآن، وذلك منذ تسجيل أول حالة في الثاني من مارس الماضي لشخص قادم من خارج السعودية، وهو ما يشكل 26 % من مجموع الإصابات في جميع المناطق الذي وصل إلى 174577 حالة. فيما بلغ عدد المتعافين بمنطقة الرياض 32673 حالة، والوفيات 252 حالة حتى أمس الجمعة، بحسب بيانات وزارة الصحة.

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