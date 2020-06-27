مصر تتخذ إجراءات حاسمة لمنع انتشار فيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري إنه سيكون هناك عقوبات مشددة على المنشآت التي تخالف قواعد وشروط إعادة الفتح التي تم إعلانها من قبل مجلس الوزراء.



وأكد أن الحبس لمدة سنة والغرامة 4 آلاف جنيه والإغلاق التام لأي منشأة مخالفة سواء كانت سينما أو مسرح أو مطعم أو مقهى، موضحًا أنه في حال سمح أي مقهي بتدخين الشيشة سيتم إغلاقه على الفور إلى جانب حبس صاحبها.



وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب علي قناة "إم بي سي مصر" لن نترك حيًا أو شارعا شعبيا إلا وسيتم التفتيش عليه ومتابعة تطبيق المقاهي والمطاعم الإجراءات الإحترازية وشروط الفتح".



وأكد أنه سيتم فرض القيود مجددًا في حالة وجود إهمال وعدم الإلتزام بالإجراءات التي تم وضعها.



وأكد أنه أصبح من حق كل وزير ان يحدد العدد المناسب داخل كل مصلحة يديرها، مؤكدًا أن الشواطئ والحدائق العامة مغلقة حتى إشعار اَخر ولكن سيتم فتح الشواطئ الخاصة بالفنادق والقرى السياحية وفق الإجراءات الاحترازية التي تم وضعها.



ولفت إلى أن رئيس الوزراء أكد أن عودة النشاط الرياضي بما فيها استئناف المسابقات ومن بينها الدوري العام يعد قرار دولة.



وأضاف أن النوادي ستفتح أبوابها للأعضاء ولا يوجد حد أقصي بدءًا من الغد ولكن سيتم تطبيق نسبة الـ25% داخل المطاعم.





ولفت إلى أن المواطنين سيكون بإمكانهم التحرك بحرية دون قيود بعد رفع حظر التجول .

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