٨٠ ٪ اكتمال تشكيل لجان تفكيك «الإخوان» في السودان

المصدر: (الخرطوم – طارق عثمان )

كشفت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد في السودان عن قرارات بالغة الأهمية ستصدر تباعاً خلال الفترة المقبلة، تتعلق بتفكيك تمكين نظام الإخوان الذي تحكم في كل مفاصل الدولة طوال 30 عاماً الأخيرة، وأعلنت عن اكتمال تشكيل نحو 80 % من لجان التفكيك بالولايات، وأقرت أن ولايات البلاد لا تزال بحاجة إلى تغيير كبير.

وقال عضو لجنة إزالة التمكين الناطق باسمها وجدي صالح لـ«البيان»، إن اللجنة تعكف في دراسة كمية ضخمة من الملفات التي تتعلق بفساد الإخوان بكل مؤسسات الدولة والخدمة المدنية، وأكد أن الكثير من تلك الملفات شارفت على الانتهاء، وستصدر قرارات مهمة بشأنها، وأعلن أن كل القرارات التي اتخذتها اللجنة خلال الفترة الأخيرة فيما يلي استرداد الأموال والعقارات والشركات التي تملكها عناصر النظام المعزول عبر سياسة التمكين، تم إنفاذها وتسليمها لحكومة السودان، تم وضع اليد عليها وهي محروسة بواسطة القوات النظامية.

وأضاف «لا مجال للتشكيك في تنفيذ ما تم اتخاذه من قرارات». وكشف صالح عن جهود مكثفة تقودها اللجنة لإكمال تعيين وتشكيل اللجان الفرعية لإزالة التمكين بالولايات، وقال إن 80 % من الولايات تم إكمال اللجان فيها وما تبقى منها في طور التكوين، وأكد أن بعض لجان الولايات قامت برفع توصياتها توطئة لإصدار قرارات بشأنها، وأن الولايات بحاجة إلى تغيير كبير، لا سيما وأنها لا تزال تشهد فراغاً دستورياً، لعدم اكتمال هياكل الحكم فيها.

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