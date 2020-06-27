اتفاق سلام وشيك بين فرقاء السودان

المصدر: (جوبا-وكالات)

كشف توت قلواك المبعوث الخاص لرئيس جنوب السودان سلفاكير، أمس، قرب الوصول إلى اتفاق بين الفرقاء السودانيين.

ويزور قلواك، الخرطوم، لتسليم رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبدالفتاح البرهان، رسالة من سلفاكير، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات المفاوضات بين الحكومة والحركات المسلحة. وقال قلواك، وهو رئيس وفد الوساطة مستشار سلفاكير للشؤون الأمنية: «نحن على مشارف الوصول إلى سلام».

وأضاف عقب لقائه البرهان:«أكدنا من خلال الرسالة جاهزية دولة الجنوب حكومة وشعبا للتوقيع على السلام بين الخرطوم والحركات المسلحة». وأشار إلى توجيهات رئيس بلاده وإصراره على المضي قدماً بعملية السلام وتجاوز كل العقبات. وأكد على التوقيع على السلام في القريب العاجل بجوبا ونقل الاحتفالات إلى الخرطوم.

ووصل قلواك،أول من أمس، إلى الخرطوم على رأس وفد رفيع المستوى، برفقه 3 من كبار مفاوضي الحركات المسلحة.

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