وزير الصحة السعودي يوجه نصيحة للحفاظ على الوالدين من كورونا

المصدر: الرياض - وكالات

ناشد وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الجمعة، السعوديين بالحفاظ على الوالدين واتباع الإجراءات الاحترازية لمنع انتقال العدوى لهم، عقب نقل شاب العدوى لوالده، مما أدى لوفاته بسبب معاناته من مرض القلب.‫



وأوضح الدكتور توفيق الربيعة، عبر حسابه على تويتر: «اقترابك يضرهم، وقطيعتك تؤذيهم!»، مضيفاً: «‏ من البر بالوالدين أن لا تَهجرهم، فزيارتك لهم تُسعدهم؛ على أن تترك مسافة بينك وبينهم، مع عدم تقبيلهم، وارتداء الكمامة عند الحديث معهم».



وفي السياق نفسه، تابع وزير الصحة، قائلًا: «‏ أرجوك حافظ عليهم، لنفرح دومًا بقربهم».



وكان الناطق الرسمي لوزارة الصحة، محمد العبد العالي أعلن أمس عدة إرشادات للترفيه بسلامة وصحة للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد.



وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19) في المملكة إلى 174577 حالة مؤكدة، بزيادة 3938 إصابة عن المسجلة أمس.



وشدد العبد العالي، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية في وسائل المواصلات، وتجنب الأماكن المزدحمة وعدم مشاركة الأدوات الشخصية وتجنب الباعة الجائلين، والتأكد من أماكن ألعاب الأطفال والتخلص من النفايات في الأماكن المخصصة، وأخيراً ضرورة عزل الشخص لنفسه عند الشعور بالأعراض.



وفي سياق آخر، أكد متحدث الصحة أنه لم يتم رصد أي عودة للإصابة بـ«كورونا» لأي متعافٍ من الفيروس في المملكة.

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