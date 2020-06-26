حملة اعتقالات مكثفة تلاحق "حزب الله" في العراق

المصدر: بغداد - البيان، وكالات

اعتقلت القوات العراقية اليوم نحو 50 من عناصر ميليشيا حزب الله العراقي في عملية نفذتها قوات خاصة عراقية فجراً في إحدى المناطق الزراعية جنوبي بغداد.



وأوضحت مصادر أمنية أن العملية تهدف إلى ضبط الأمن وملاحقة الجماعات المسلحة التي تثير العنف وتقصف المقار الحكومية العراقية بين الحين والآخر وتم خلال العملية استهداف أحد مقار ميليشيا حزب الله العراقي في حي الدورة جنوبي بغداد وتم اعتقال نحو 50 من عناصره ومصادرة منصات إطلاق صواريخ كاتيوشا، وذكرت أن المعتقلين يخضعون للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية.



وبحسب شهود عيان، فإن الهدوء عاد إلى شوارع حي الكرادة أحد مداخل المنطقة الخضراء بعد أن شهد فجر اليوم استعراضاً لفصيل حزب الله لمحاصرة الأبنية الحكومية على خلفية العملية العسكرية والأمنية التي نفذتها القوات العراقية.





وأوضح الشهود أن القوات العراقية انتشرت في شوارع حي الكرادة وجميع مداخل المنطقة الخضراء المحصنة بكثافة.



وكانت مصادر حكومية عراقية قد أفادت في وقت سابق بأن قوات أمنية داهمت مقراً لفصيل كتائب حزب الله العراقي في ساعة متأخرة من الليلة الماضية في إطار عملية لملاحقة الجماعات التي تستهدف قصف المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي بصواريخ الكاتيوشا.



وشددت قيادة العمليات المشتركة العراقية على أن انتشار عناصر ميليشيا حزب الله في بغداد «يهدد أمن الدولة ونظامها السياسي».



وعاشت بغداد فجر اليوم لحظات فارقة بعد أن انتشر المئات من عناصر ميليشيا حزب الله في شوارعها وجابوا بأسلحتهم الخفيفة والمتوسطة في الأحياء القريبة من المنطقة الخضراء وفقاً لمصادر أمنية عراقية تحدثت لموقع الحرة.

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