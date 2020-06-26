الحكم بالسجن على المدير العام السابق للأمن الجزائري

المصدر: أ ف ب

أدين المدير العام السابق للأمن الوطني الجزائري اللواء عبد الغني هامل، اليوم، بالسجن أربع سنوات نافذة بتهمة "سوء استغلال الوظيفة".

يأتي ذلك عقب إدانته في وقت سابق بتهمة "الإثراء غير المشروع"، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.

وأصدرت محكمة البليدة في القضية نفسها الحكم ذاته على الرئيس السابق لأمن العاصمة نور الدين براشدي بموجب قانون مكافحة الفساد.

وطالب وكيل الجمهورية بالسجن 12 عاماً في حق هامل و10 أعوام في حق براشدي.

واتهم القضاء المسؤولَين السابقَين بإساءة استعمال سلطاتهما "بغرض الحصول على منافع غير مستحقة ذات طابع مهني" للبقاء في منصبهما.

ومطلع أبريل، أدين هامل بالسجن النافذ 15 عاماً بتهمة "الإثراء غير المشروع" و"تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية"، بعد توجيه الاتهام إليه وإيقافه في 5 يوليو 2019.

وتلقى أبناء عبد الغني هامل، في القضية ذاتها، أحكاماً مشددة راوحت بين السجن من سبع إلى عشر سنوات، فيما حُكم على زوجته بالسجن سنتين.

ومن المتوقع أن تنظّم، الأحد، محاكمة الاستئناف لهامل وعائلته.

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