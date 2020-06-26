مساجد مكة تستقبل أول جمعة بعد رفع تعليق الصلاة بها

المصدر: الرياض - واس

استقبلت جوامع وبعض مساجد العاصمة المقدسة المصلين في أول صلاة للجمعة بعد رفع الحظر والتوقف عن صلاة الجمعة والجماعة بها وذلك وسط جهود مكثفة من فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالعاصمة المقدسة لتطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا والتصدي له.

​ والتزمت الجوامع والمساجد كافة الاشتراطات والإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد بين المصلين والتي حددتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد .

والتي تتضمن فتح الجوامع والمساجد قبل الأذان بـ20 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بــ20 دقيقة وأن يكون الأذان الأول قبل دخول الوقت بـ20 دقيقة.

وألا يتجاوز وقت الخطبة مع الصلاة 15 دقيقة، مع تطبيق التباعد بمقدار مترين ووضع المسافة الكافية بين الصفوف ورفع المصاحف مؤقتاً ولبس الكمامة وإحضار المصلين سجاداتهم الخاصة معهم وعدم تركها بعد الصلاة وعدم اصطحاب الأطفال والوضوء في المنزل وعدم التزاحم عند دخول المساجد أو الخروج منها وإغلاق جميع برادات وثلاجات المياه وإغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء.

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