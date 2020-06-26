«الصحة» المصرية تحذر من بروتوكولات مزيفة لعلاج «كورونا»

المصدر: القاهرة - وكالات

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من بروتوكولات لعلاج فيروس «كورونا» منسوبة لوزارة الصحة.

وأوضح المركز الإعلامي، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، الجمعة، أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للبروتوكولات المتداولة لعلاج فيروس «كورونا» ومنسوبة للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

مُوضحةً أن هذه البروتوكولات مزيفة ولا علاقة للوزارة بها، وأن الوزارة هي الجهة الوحيدة المنوط بها صرف أدوية بروتوكول العلاج لكل مصاب بالفيروس حسب طبيعة حالته، وفقاً لقرارات اللجنة العلمية المشكلة في هذا الشأن، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء مثل تلك البروتوكولات المنتشرة على الإنترنت، والتي تستهدف الربح وقد تؤدي للإضرار بصحتهم.

وتعد وزارة الصحة والسكان هي الجهة الوحيدة المنوط بها صرف أدوية بروتوكولات علاج فيروس «كورونا»، وفقاً لرأي اللجنة العلمية.

وذلك إما من خلال تطبيق البروتوكولات العلاجية التي تقدمها لمرضى فيروس «كورونا» بالمستشفيات، أو من خلال إرسال حقائب الأدوية اللازمة إلى المنازل لمرضى فيروس «كورونا» ذوي الأعراض البسيطة أثناء العزل المنزلي، كما تواصل الوزارة رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

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