سعودي ينقل عدوى كورونا لوالديه و 16 فرداً من أسرته

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة أن سعوديا عائدا من مدينة أخرى تسبب في نقل العدوى لوالديه و 16 فرداً من أسرته، بسبب المصافحة وعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية.

وأضافت الوزارة أن والده توفي بسبب العدوى حيث كان يعاني من مرض في القلب وفقا لوكالة الأنباء السعودية واس.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة، تسجيل 3938 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 174577 حالة.

كما أعلنت عن تعافي 2589 حالة جديدة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 120471.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 46 حالة وفاة جديدة ليصل مجمل عدد الوفيات إلى 1474 حالة

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز