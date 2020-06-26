العراق يوضح حقيقة علاج النواب المصابين بـ«كورونا» في الأردن

المصدر: بغداد - وكالات

أكد مجلس النواب العراقي في بيان أن النواب المصابين بفيروس «كورونا» يتم علاجهم في الداخل أو الخارج بقرار شخصي منهم.

مشيرا إلى أن الذي قرر منهم الحصول على العلاج خارج العراق لم يتدخل مجلس النواب، سواء في ترتيبات الحجز أو في نفقات العلاج أو نقله.

وعلقت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب، بشأن ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود نحو 20 نائبا تم إرسالهم من قبل مجلس النواب بطائرة خاصة للعلاج من فيروس كورونا في أحد المستشفيات الأردنية، نافية ما يتم تداوله بشأن قيام مجلس النواب بحجز أية طائرة أو دفع نفقات نقل نواب مصابين إلى خارج البلد.

وأوضحت، في بيان صحفي، أنه «بغض النظر عن صحة العدد من عدمه، فإن إصابة أي نائب أو نائبة بالفيروس يعد أمراً طبيعياً كونهم جزءاً من أبناء الشعب ويواصلون دورهم التشريعي والتمثيلي من خلال اللقاء بالمواطنين في مناطقهم أو مع الموظفين في مؤسسات الدولة، مما يجعلهم عرضة للإصابة».

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