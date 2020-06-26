أزمة أدوية في السودان يفاقمها «كورونا»

المصدر: (الخرطوم - أ.ف.ب)

يعاني السودانيون من أزمة أدوية حادة في بلد يواجه أصلاً أزمة اقتصادية، ما يضع السلطات أمام تحديات إضافية.

وزاد تفشي الفيروس من حدة الأزمة بسبب إغلاق الحدود. وقالت لجنة صيادلة السودان المركزية، في بيان: «ندق ناقوس الخطر بحدوث كارثة دوائية تهدد أمن المواطن الدوائي والصحي»، مضيفة «مسؤوليتنا تحتم علينا التصدّي لأحد أهم استحقاقات الشعب السوداني في الحياة والتي يمثل الدواء أحد أركانها، ومن واجب الدولة الحرص على توفيره بالسعر المناسب مع ضمان فعاليته».

وبحسب إحصاءات لوزارة التجارة والصناعة، من بين 27 مصنع أدوية في السودان تغطي 45% من استهلاك البلاد، لم يعد يعمل إلا 19 مصنعاً فقط وبنصف الطاقة الإنتاجية.

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