تونس تلزم القادمين من بعض الدول بالفحص

المصدر: (تونس - وكالات)

حددت تونس الدول التي يجب إلزام القادمين منها بفحص «كورونا». ونشرت وزارة الصحة التونسية، أمس، قائمة الدول ذات الانتشار الوبائي الضعيف (اللون الأخضر)، وقائمة الدول ذات انتشار وبائي متوسط (اللون البرتقالي).وبحسب تصنيف هذه الدول ستحدد مسألة إجراء فحص فيروس كورونا من عدمه قبل دخول السياح الأجانب تراب تونس، حيث سيعفى مواطنو الدول في القائمة الخضراء من الفحص، بينما يلزم مواطنو دول تصنيف اللون البرتقالي بذلك.

وحسب الصحة التونسية، فإن المجموعة الأولى ذات الانتشار الضعيف للوباء، والتي لا يخضع القادمون من هذه البلدان إلى إجراءات وقائية خاصة تضم: تشاد، النيجر، السيشال، الكوت ديفوار، سويسرا، فنلندا، النرويج، ألمانيا، سلوفاكيا، غرينادا، إيسلندا، أيرلندا، إيطاليا، أندرو، أنتيقا باربودا، أستراليا، النمسا، لوكسمبورغ، مالطا، موناكو، كرواتيا، دانمارك، إستونيا، الصين، بروناي، كمبوديا، اليابان، تايوان، طاجيكستان، فيتنام، تيمور الشرقية، لاووس، ماليزيا، الدومينيك، فيجي، بارباد، جزر الموريس، زيلندا الجديدة، ترينيداد، وطوباغو، الأوراغواي، وكوبا.

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