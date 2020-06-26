الأردن يسيّر رحلات لإعادة العالقين الفلسطينيين

المصدر: (رام الله - وكالات)

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، عن خارطة تحرك عملية ومواعيد لرحلات طائرات الملكية الأردنية لإجلاء أعداد كبيرة من العالقين الفلسطينيين في دول العالم.

ونقلت فضائية «روسيا اليوم» عن بيان لوزارة للخارجية الفلسطينية، أن ترتيبات إعادة العالقين الفلسطينيين تمت بالشراكة مع جهاز المخابرات الفلسطينية العامة وبجهود مضنية بذلتها سفارة دولة فلسطين لدى المملكة، وبتنسيق ومتابعة متواصلة مع وزارة الخارجية الأردنية والأجهزة والسلطات والهيئات المختصة.

وبينت الوزارة أنه في يوم 28 يونيو ستكون هناك رحلة قادمة من موسكو تقل جميع العالقين في روسيا ويقدر عددهم 246. وفي 29 يونيو ستصل طائرة هندية إلى الأردن تقل مساعدات طبية، وعلى متنها 12 عالقا فلسطينيا، بمن فيهم 5 حالات كانت في رحلة علاج إلى الهند.

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