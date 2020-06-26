«الوفاق» ترفض الطلب الأمريكي تفكيك الميليشيات المسلحة

المصدر: طرابلس - وكالات

ذكرت تقارير إعلامية أن الولايات المتحدة طلبت من حكومة الوفاق الليبية تفكيك الميليشيات المسلحة غير أن الأخيرة رفضت.

وذكرت مصادر وفق ما نقلت «قناة العربية» اليوم أن حكومة الوفاق نقلت أموالاً لداخل تركيا، وأشارت إلى أن حكومة الوفاق رفضت تفكيك جميع الميليشيات المسلحة. ونقلت عن مصادر أن واشنطن طلبت من الوفاق الليبية تفكيك الميليشيات المسلحة. وأضافت المصادر أيضاً أن الولايات المتحدة قدمت للوفاق قائمة بالميليشيات التي يجب حلها. وتقاتل العديد من الميليشيات الإرهابية المدعومة من تركيا إلى جانب الوفاق التي يترأسها فايز السراج.

وكانت العديد من الدول قد أعلنت دعمها للمبادرة المصرية لحل النزاع في ليبيا.

وقال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، إن المخاوف المصرية من الوضع في ليبيا مشروعة.

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