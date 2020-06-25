تدريب مشترك بين القوات المصرية والإسبانية بالبحر الأحمر

المصدر: القاهرة- وكالات

نفذت إحدى وحدات القوات البحرية المصرية الفرقاطة ( السويس ) والفرقاطة الإسبانية ( NUMANCIA ) تدريباً بحرياً عابراً بقاعدة برنيس البحرية بنطاق عمليات الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر.

تضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية لتعزيز إجراءات الأمن البحرى فى جنوب البحر الأحمر وتحقيق التوافق فى أداء المهام القتالية للأسطولين المصرى والإسبانى، وبما يتفق مع القواعد الدولية المعمول بها فى أعالى البحار.

ويعد التدريب واحداً من التدريبات القتالية النوعية التى تساهم فى تحقيق التعاون بين التشكيلات البحرية لمجابهة التهديدات.

يذكر أن التدريب هو الثانى من نوعه مع البحرية الإسبانية فى فترة زمنية وجيزة مما يسهم فى تبادل الخبرات المشتركة مع الجانب الإسبانى، والإستفادة من القدرات الثنائية فى تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين وتعزيز التعاون العسكرى بين القوات البحرية المصرية والإسبانية.

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