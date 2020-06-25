قصف حوثي على منازل اليمنيين في الدريهمي

المصدر: عدن - البيان، وكالات

باغتت ميليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، اليوم الخميس، أهالي مديرية الدريهمي في محافظة الحديدة، بقصف مدفعي مروع.

وكشفت مصادر محلية في المنطقة، عن سقوط قذائف هاون أطلقتها الميليشيا على مناطق في الدريهمي، بشكل عشوائي.

ولفتت المصادر إلى أن قصف الميليشيا الإرهابية تسبب في حالة من الخوف والهلع في صفوف المواطنين.

في المقابل، لقي 8 من عناصر الميليشيا الحوثية مصرعهم، الأربعاء، جراء محاولة تسلل فاشلة صوب المناطق المحررة جنوب الحديدة غربي اليمن.

وأفاد مصدر عسكري في القوات المشتركة، بأن وحدات الاستطلاع رصدت 8 عناصر بينهم قناص ومساعد قناص من بقايا جيوب الميليشيا الحوثية لحظة تسللها من جهة خط زبيد إلى مزارع نخيل قريبة من خطوط التماس شرق منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا وسرعان ما تم التعامل معهم من قبل أبطال القوات المشتركة.

وأكد المصدر أن وحدة مكافحة القناصة التابعة للقوات المشتركة تعاملت مع القناص الحوثي وأردته قتيلاً قبل أن يكمل تمركزه بين النخيل، كما تم التعامل بنجاح مع بقية العناصر الذين حاولوا الفرار.

في الأثناء، قال مصدر عسكري إن مدفعية القوات المشتركة استهدفت مواقع وثكنات حوثية وحققت ضربات مركزة، مؤكداً مصرع عدد من عناصر الحوثي وجرح آخرين في الضربات.

وأكد المصدر تدمير مخزن ذخيرة لسلاح الهاون وكاتيوشا تابع للميليشيا الحوثية في مصنع الكسارة.

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