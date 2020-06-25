حالة ولادة لطالبة بإحدى لجان الثانوية العامة بمصر

المصدر: البيان الإلكتروني

رصدت غرفة العمليات المركزية لامتحانات الثانوية العامة بمصر بعض الحالات الصحية المختلفة لعدد 14 طالبا و3 مراقبين بمحافظات (الأقصر، جنوب سيناء، الجيزة، الإسكندرية، المنيا، دمياط، قنا، البحيرة، الغربية، مطروح) وتم نقلهم إلى المستشفى وذلك وفقًا لتقرير المسؤول الصحي باللجنة.



وأوضحت أنه تم الإبلاغ عن حالة ولادة لطالبة منازل بلجنة مدرسة زياد بكير التابعة لإدارة العجوزة التعليمية وتم نقلها بسيارة الإسعاف إلى المستشفى ولها الحق في دخول امتحان الدور الثاني بالدرجة الفعلية بحسب صحيفة الأخبار.

وكانت الوزارة أكدت إنه في حالة ظهور أعراض فيروس كورونا على أحد طلاب الثانوية العامة سوف يتم وضعه في غرفة العزل ويتم الكشف على الطالب من قبل الطبيب أو الزائرة الصحية، وفي حالة إذا كانت الحالة سيئة للغاية سوف يتم نقلة للمستشفى بسيارة إسعاف مجهزة، موضحة أنه في تلك الحالة يتم عمل محضر بالحالة الصحية ثم يرفع على رئيس اللجنة، ويتم تقديم التقرير الطبي للجنة النظام والإدارة التابعة لها لجنة سير الامتحانات لكي يتم تأجيل الامتحانات للطالب والتمكن من دخوله لامتحانات الدور الثاني بالدرجة الفعلية.

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