السعودية تسجل رقماً قياسياً إيجابياً في معدل التعافي اليومي من كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

سجلت السعودية اليوم رقماً قياسياً إيجابياً في عدد حالات التعافي اليومي من فيروس كورونا المستجد "كوفيد_19" وذلك بعد شفاء 5085 حالة جديدة بفيروس "كورونا"، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 117882 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن إجمالي الإصابات بالفيروس في المملكة ارتفع إلى 170639 حالة مؤكدة، بزيادة 3372 إصابة عن المسجلة أمس.

وأعلنت الوزارة تسجيل 41 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 1428 حالة وفاة.

وأكد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية أن الكمامات بمختلف أنواعها جزء مهم من إجراءات الوقاية في هذه المرحلة مع الإجراءات الأخرى، مشدداً على قدرتها على منع انتقال العدوى.

وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية، جراح الجراح، أن هناك 9 مصانع موزعة على مناطق ومحافظات المملكة، يصل إنتاجها اليومي إلى مليونين ونصف المليون كمامة يومياً، لتغذية احتياجات السوق السعودية، تشمل متطلبات الممارسين الصحيين في المستشفيات والقطاعات والمراكز الصحية ومنشآت العمل الحكومية والخاصة، والمواطنين للتصدي بكل الوسائل والطرق لهذه الجائحة.

وبلغ إجمالي الحالات النشطة 51325 حالة، منها 2206 حالات حرجة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز