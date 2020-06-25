بسبب إهمال تعقيم اليدين .. ينقل عدوى كورونا لعائلته في السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية أن إهمال تعقيم اليدين باستمرار عند الخروج للتسوق، إصابة رجل بعدوى فيروس كورونا ثم نقل العدوى إلى 6 من أفراد عائلته أحدهم يعاني من الضغط والسكري والذي لا يزال يتلقى العناية المركزة في أحد المستشفيات.

وكانت وزارة الصحة السعودية قد أعلنت عن تسجيل 3372 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، كما تم رصد 5085 حالة شفاء جديدة، و41 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المسجلة في المملكة 170,639 حالة، وارتفع عدد الحالات النشطة المصابة بفيروس كورونا إلى 51,325 حالة، منها 2206 حالة حرجة.

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