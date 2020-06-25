وفيات «كورونا» تعاود الارتفاع في إيران

المصدر: طهران - رويترز

قالت وزارة الصحة الإيرانية، إن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن مرض «كورونا» في البلاد زاد إلى ما يقرب من عشرة آلاف بعد تسجيل 133 وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في استمرار لانتكاسة جاءت بعد انخفاض مطرد في الأعداد اليومية ومع تخفيف القيود. وقالت الوزارة، أمس، إنه تم تسجيل 2531 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع العدد الإجمالي للحالات إلى 212501 و9996 وفاة.

وتجاوز إجمالي الوفيات اليومية المئة على مدى الأسبوع الأخير، للمرة الأولى منذ شهرين، في انعكاس لزيادة حادة في الإصابات الجديدة منذ أن بدأ تخفيف القيود على الحركة في منتصف أبريل. وفي إشارة تدلل على هذا القلق، قالت السلطات إن صلاة الجمعة بالمساجد لن تستأنف في طهران هذا الأسبوع، رغم الإعلان الأسبوع الماضي عن استئنافها.

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