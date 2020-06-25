واشنطن نحو تمديد حظر توريد السلاح إلى إيران

المصدر: واشنطن - وكالات

شدّد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، على أنّ واشنطن تعمل على تمديد صلاحية قرار حظر توريد السلاح إلى إيران والذي ينتهي في أكتوبر المقبل.

وأكد بومبيو خلال مؤتمر صحافي، أن إيران ستحصل على السلاح من أجل تقديمه لميليشيات إرهابية، مضيفاً: «اقتراح أن تعطي أمريكا إيران أموالاً لتمويل الإرهاب هو ببساطة أمر سخيف». وقال، إن الولايات المتحدة يحدوها الأمل أن يدرك العالم كله الحاجة لتمديد حظر السلاح المفروض على إيران، مشيراً إلى أن واشنطن مستعدة للتحدث مع طهران في الوقت المناسب. واعتبر أن عرقلة إيران عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية يثير تساؤلات خطيرة حول جهود إيران وما تحاول أن تخفيه.

كما أعرب بومبيو، عن أمله في أن يمدد مجلس الأمن الدولي حظر السلاح المفروض على إيران. وأكّد وزير الخارجية الأمريكي أن الاتفاق النووي الذي انسحبت من واشنطن لم يحد من نشاطات إيران وسلوكها الداعم للإرهاب. وأعلن بومبيو، فرض عقوبات أمريكية على 5 إيرانيين على صلة بشركات شحن نقلت النفط لفنزويلا. إلى ذلك، اعتبر بومبيو أن الشعب في فنزويلا يحارب من أجل الحريات، مضيفاً أنّ أمريكا ستواصل دعم زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز