مراقبون من التحالف العربي ينتشرون في أبين

المصدر: عدن - البيان

كشف السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، أن قوات التحالف العربي بدأت نشر مراقبين لوقف إطلاق النار في محافظة أبين بالتنسيق مع قوات الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي. ‏وقال السفير على تويتر «أناشد الإعلاميين والناشطين في وسائل التواصل دعم الجهود الصادقة لحقن الدماء وتنفيذ اتفاق الرياض»، وأضاف: «الكلمة أمانة، فلتكن كلمتكم لرأب الصدع ووأد الفتنة».

وذكرت مصادر محلية وسكان لـ«البيان»، أن وحدات من قوات التحالف وصلت إلى أبين للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار، وبدأت بنشر مراقبين على خطوط التماس في منطقة الشيخ سالم الواقعة بين مدينة شقرة ومدينة زنجبار عاصمة المحافظة. ووفق المصادر، تضم اللجنة ضباطاً من قوات التحالف ستتولى الإشراف على وقف إطلاق النار والفصل بين الطرفين، في إطار خطة شاملة لتنفيذ اتفاق الرياض الذي وقع بين الجانبين في نوفمبر من العام الماضي.

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