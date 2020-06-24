القوات المشتركة تصد هجمات للحوثيين في الضالع

المصدر: عدن - البيان

صدت القوات المشتركة في محافظة الضالع، أربع هجمات لميليشيا الحوثي، تستهدف قطاعات الفاخر وباب غلق وبتار والثوخب، شمال غرب المحافظة.

وحسب مصدر عسكري في المحور القتالي، وجهت القوات المشتركة ضربات خاطفة ودقيقة، لعدد لصد هجمات الميليشيا، والتي نفذت على عدة مراحل، وأجبرتها على التراجع.

حيث دارت مواجهات في قطاعي حبيل يحيى والثُوخب شمال شرقي مديرية الحُشا، كما أعقب ذلك هجوم على قطاعي بتار وصبيرة-الجب، وثالث على قطاع الفاخر، ثم قطاع «هجار-باب غلق»، حيث لقي عدد من عناصر الميليشيا مصرعهم، بينهم قيادات ميدانية، حيث شوهدت سيارات الإسعاف تنقلهم باتجاه مدينة إب.

ووفق مصدر عسكري ميداني، وجهت القوات المشتركة، ضربات خاطفة ودقيقة، لعدد من الهجمات الحوثية التي نفذتها على عدة مراحل.

وكان لسلاح الدروع، دور فاعل في شل قدرات الميليشيا، وإرباك أنساقها الهجومية، وفقاً للمصدر، ما أجبرها على التراجع في هجماتها التي شنت أولها على قطاعي حبيل يحيى والثُوخب شمال شرقي مديرية الحُشا، أعقبه هجوم ثانٍ على قطاعي بتار وصبيرة-الجب، لتجدد الكرَّة بهجوم ثالث على قطاع الفاخر، ثم قطاع «هجار-باب غلق»، وهو الهجوم الأخير، وكانت قد نفذته صباح الثلاثاء.

وأسفرت المواجهات عن مصرع عدد من العناصر الحوثية، بينها قيادات ميدانية، حيث شوهدت مركبات تنقلها وتغادر باتجاه مدينة إب.

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