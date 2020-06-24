السعودية..مصافحة في عزاء تنقل كورونا إلى 5 عائلات بعضهم في حال خطرة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد " كوفيد_19 " لـ 5 أسر، بعض أفرادها في حالة حرجة وهم في العناية المركزة وذلك بسبب المصافحة وعدم التباعد في مجلس عزاء.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأربعاء عن تسجيل 3123 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 167267 حالة.

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 2912 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 112797 .

وأكدت "الصحة" تسجيل 41 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1387 حالة وفاة.

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