وصول نحو 5395 مصريًا من العالقين في الخارج إلى بلدهم

المصدر: البيان الإلكتروني

في إطار مواصلة جهود اللجنة المختصة بمتابعة عودة المواطنين المصريين العالقين بالخارج إلى وطنهم، والمشكلة من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الهجرة والخارجية والصحة والطيران، وصل إلى مطار القاهرة الدولي أمس الثلاثاء نحو 5395 مواطنًا مصريًا من العالقين في الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية وعُمان والإمارات والكويت ودول أوروبية أخرى.

ولا تزال الجهود متضافرة ومستمرة لإعادة أبناء مصر العالقين، وكذلك الحالات الإنسانية ومنتهي ومخالفي الإقامة، وفق ما ذكرت وزارة الهجرة المصرية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز