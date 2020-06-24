1000 حاج تستقبلهم مكة هذا العام

المصدر: (عواصم - وكالات)

كشفت المملكة العربية السعودية أمس، عن أن عدد حجاج هذا العام سيدور حول قرابة الألف حاج، وسيشمل من هم أقل من 65 عاماً ولا يعانون من أي أمراض مزمنة، وسط ترحيب عربي وإسلامي بالضوابط التي وضعتها المملكة للحج، وذلك بسبب المخاوف من فيروس «كورونا» الذي يواصل تفشيه في المملكة والعالم.

وقال وزير الصحة السعودي توفيق الربعية إن المملكة تتشرف بخدمة حجاج بيت الله الحرام كل عام، مبيناً أن أعداد حجاج هذا العام سيكون محدوداً.

وأكد وزير الحج والعمرة محمد بن صالح بنتن أن «فريضة الحج ستكون آمنة وصحية وتحافظ على السلامة»، وأشار إلى «تنفيذ إجراءات التباعد الاجتماعي خلال الحج، وتجنب الحشود الكبيرة»، وأعلن أنه سيتم السماح «لنحو ألف» شخص بأداء الحج، وقال «ما زلنا في مرحلة المراجعة، قد تكون ألفاً أو أقل أو أكثر بقليل»، موضحاً «لا نتوقع عشرات الآلاف ولا نتوقع مئات الآلاف».

ورحبت دول عربية وإسلامية ومنظمات عدة، بضوابط المملكة لفريضة الحج هذا العام.

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