الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف السعودية

المصدر: أبوظبي- وام - الرياض - البيان- وكالات

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف مناطق مدنية في المملكة العربية السعودية، من خلال طائرات مفخخة من دون طيار وصواريخ باليستية باتجاه الرياض ونجران وجازان.

وجددت دولة الإمارات - في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي - تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

وأشار البيان إلى أن استمرار هذه الهجمات، يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي واعتبرته دليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جهته أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، اعتراض وتدمير 8 طائرات مفخخة بدون طيار و4 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون على المملكة، من بينها صاروخ باليستي باتجاه العاصمة الرياض.

وصرح الناطق باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أن الحوثيين قاموا بإطلاق 8 طائرات بدون طيار (مفخخة) و 3 صواريخ باليستية باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، والتي تم التصدي لها وإفشالها من قبل القوات المشتركة للتحالف.

وأشار المالكي إلى أن الحوثيين أطلقوا 4 صواريخ باليستية من محافظة صعدة شمالي اليمن، موضحاً أن التحالف اعترض اثنين منها في اتجاه مدينة نجران السعودية، وآخر في اتجاه جيزان، وآخر في الرياض.

وصرح الناطق الرسمي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت أمس من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية من (صنعاء) باتجاه العاصمة السعودية (الرياض) في عملية عدائية متعمدة وممنهجة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين، بحسب ما قالت «وكالة الأنباء السعودية».

وأوضح العقيد المالكي «استمرار محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية الفاشلة في استهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار بطريقة متعمدة وممنهجة».

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